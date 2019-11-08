Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil'de (3)

08.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:28

HEYET, RABİA'NIN OKULDAN EVE GİTTİĞİ GÜZERGAHI İNCELEDİ

Giresun Eynesil'de Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümünü araştıran Meclis Araştırma Komisyonu üyesi 12 milletvekili, sahada incelemelerde bulundu. Rabia Naz'ın olay günü okuldan çıkıp geldiği eve kadar olan mesafeyi yürüyen heyet, yaralı bulunduğu evin çevresinde incelemeler yaptı. Heyet ardından soruşturmayı yürüten emniyet ve savcılık yetkilileri ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA