Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil'de (2)

08.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:16

BAŞKAN AYDOĞDU: ACILI ÖLÜMÜN AYDINLATILMASI İÇİN BURDAYIZ

Giresun Eynesil'de, evlerinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan'ın (11) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu üyesi 12 milletvekili, Rabia Naz'ın anne ve babası ile görüştü.

Komisyon başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Acılı bir ölümün aydınlatılması için Eynesil'de olduklarını ifade eden Aydoğdu, "Ülkemizin gündemini meşgul eden, vicdanları yaralayan, herkesi çok üzen acılı bir ölümün aydınlatılması için buradayız. Konu yargıda, devam eden bir soruşturma var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurul kararıyla oluşturulan bir araştırma komisyonu olarak, biz daha çok bu işin seyrini inceleyeceğiz. Demokratik devletin iki ilkesi vardır. Birincisi meclis, diğeri ise milletin devletine olan güveni. Bu güven dediğimiz şeyin tezahürü öncelikle meclistedir. Sonra devletin adaletindedir. Milletvekiline, belediye başkanına, muhtarına oy veren vatandaş aynı zamanda kendi adına karar veren adaletin de aydınlık, temiz, dürüst olmasını ister. 'Adalet mülkün temelidir' sözünün dayanağı da budur. Biz adaletimize güveniyoruz, süreç devam ediyor. Elbet son söz Türk adaletinin olacaktır" dedi.'YARGININ İŞİNE KARIŞMADAN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ'Yargının işine karışmadan yasama, yargı kuvvetler ayrılığındaki hassasiyetleri dikkate alarak çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Aydoğdu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu tür bir araştırma önergesinde milletin beklediği hassasiyete cevap verecek, vicdanlardaki soruları aydınlatacak, yargıya olan güveni tekrar pekiştirecek bir netice alacağımızı umuyoruz. Bu gayretle çalışıyoruz. Bu ülke bizim, çocuklar bizim, bizler birbirimize emanetiz. Millet olmak da böyle bir şey. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. 'DIŞARIDAN BİR BAKIŞ OLACAK'Aileyi dinlediklerini, konuyla ilgisi olanları da dinleyeceklerini ifade eden Aydoğru, "Daha sonra Ankara'da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olay yerini göreceğiz, yine burada konunun aydınlatılması için, kafalarda herhangi bir soru işareti kalmaması için bütün dinlemeleri yapacağız. Ardından konuyla ilgili bir kanaatimiz oluşacak. Esasen bizim bu kanaatimiz konuyu aydınlatmayacak. Konuyu çözecek, aydınlatacak, suçlular varsa bulacak kişiler adalet mekanizmasıdır. Konu adli mercilerde, bizimki dışarıdan bir bakış olacak" diye konuştu.

Heyet, Rabia Naz'ın okulu ve yaralı halde bulunduğu alanlarda incelemelerini sürdürdü.

Kaynak: DHA