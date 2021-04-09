Meclis 29 maddeyi görüştü

Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Nisan ayı ikinci oturumunda 29 madde görüşülerek karara bağlandı.
Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Nisan ayı ikinci oturumunda 29 madde görüşülerek karara bağlandı.
Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Nisan ayı ikincisi toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Bayram Ali Kubilay başkanlığında yapılan toplantıda birinci oturumda komisyonlara havale edilen 29 gündem maddesi oylandı.
Mecliste 2020 yılı faaliyet raporu onaylanırken 29 maddenin görüşülmesinden sonra gündemde başka konu olmadığından toplantı sona erdi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı