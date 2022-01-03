Meclis, 13 günlük aranın ardından yarın mesaiye başlıyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 13 günlük aranın ardından yarın yeni yılın ilk mesaisi başlayacak.

Çalışmalara 22 Aralık'tan itibaren ara verilen Meclis'te yarın mesai yeniden başlayacak. Yeni yılda Meclis'e sunulacak yeni yasa teklifleri de belli oldu. Yeni yılın ana gündemi, yeni ekonomik yasalar olacak. Yatırım ve istihdam için atılacak adımların yasal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için vatandaşa yeni olanaklar sunulmasını öngören düzenlemeler yapılacak.

Geçen hafta AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan ve ilerleyen günlerde komisyon gündemine alınması beklenen 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda da önemli değişiklikler yapılıyor. Teklifle öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet