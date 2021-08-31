Mecitözü'ndeki cinayete 2 tutuklama

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir çiftlikte meydana gelen cinayetle ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir çiftlikte meydana gelen cinayetle ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta sonu Murat Ö. isimli şahıs kalan malzemelerini almak için Ali Ş.'ye sattığı çiftliğe gitmiş, Murat Ö., eşyalarını kamyonete yüklediği sırada daha önceden de aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çiftlik sahibi Ali Ş., üzerinde bulunan silahla Murat Ö.'ye peş peşe ateş etmiş, ağır yaralanan Murat Ö. ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından Ali Ş. ve Abdullah Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı