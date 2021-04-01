Son dakika haberi... Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında trafoda yangın çıktı, seferler durdu

Son dakika haberleri... Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında trafoda yangın çıktı, seferler durdu Yeni mahalle durağında yoğunluk oluştu M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yeni mahalle Metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında yangın çıktı.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında trafoda yangın çıktı, seferler durdu

Yeni mahalle durağında yoğunluk oluştu

İSTANBUL - M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yeni mahalle Metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle seferler dururken durakta yoğunluk oluştu.

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yeni mahalle Metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken metro hattında seferler durdu. Sabahleyin işlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Yeni Mahalle durağında yoğunluk oluştu. Metro İstanbul'da yapılan duyuruda "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında geçici bir süre için seferlerimiz Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Mahmutbey-Oruç Reis istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR