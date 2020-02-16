Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın ilk test sürüşü gerçekleştirildi

16.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:36

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun birinci etabı olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı'ndaki ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

Test sürüşüne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu hattın yapımı nedeniyle kullanımdan süreli olarak çıkarılan ve inşası tamamlanan Mecidiyeköy Metrobüs Hattı Yaya Bağlantısı'nı yeniden hizmete açtı.

Sürücüsüz olarak tasarlanan M7 Test Treni'ne binen İmamoğlu, İBB üst yönetimi ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ile Mecidiyeköy İstasyonu'ndan hattın kontrol merkezinin bulunduğu Tekstilkent İstasyonu'na yaklaşık 30 dakika süren bir yolculuk yaptı.

Kontrol merkezinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, yaptığı konuşmada hatla ve gelecekte eklenecek projelerle ilgili teknik bilgi verdi.

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İstanbul'un kuzey ve batı bölümlerinde beklenen metro hatlarındaki duruma ilişkin, "19 Mayıs'ta, inşallah bu Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı'nı devreye alacağız ve gerçekten çok yoğun bir yükü hafiflettiğini, metrobüs başta olmak üzere, hissedeceğini öngörüyoruz İstanbulumuzun." dedi.

Eminönü-Alibeyköy hattının yürütülen çalışmalarından birincisi olduğunu anlatan İmamoğlu, hattın 2020'nin sonuna doğru İstanbullularla buluşması için yoğun bir çaba içinde olduklarını dile getirdi.

İmamoğlu, Anadolu Yakası'ndaki metro çalışmaları ile ilgili bilgi vererek, şöyle devam etti:

"İstanbulumuzu, 2024'te, Ulaştırma Bakanlığı'nın da yaptığı hatlarla beraber 600 kilometrelik bir potansiyele ulaşması konusunda hızla bir koşuya geçiyoruz. Bu dediğim hatların, 2020'de, 21'de hizmete açılacak kısımları var. Çok çok önemli, değerli."

İstanbul'un batısının metro konusunda mağdur olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Beylikdüzü metrosunu da Sefaköy'e bağlanan bölümüyle, oranın da çalışması, projelendirilmesi ve finansmanıyla ilgili yoğun çalışmalarımız sürüyor. Hatta bu hafta oralarla ilgili de brifing aldım. İnşallah ihalesini, en kısa sürede vatandaşlarımıza duyuracağız." diye konuştu.

İmamoğlu, yöneltilen soru üzerine Kanal İstanbul'un metro projelerine engel olduğunu ileri sürerek, yüksek maliyete sebep olacağını savundu.

"Mecidiyeköy-Mahmutbey arası, trafiğin pik yaptığı saatlerde 1,5 saati buluyor. Bu hat açıldıktan sonra, ortalama kaç dakikaya inecek?" sorusuna ise İmamoğlu, şöyle cevap verdi:

"Arkadaşlarımın bana verdiği bilgiye göre, 30-35 dakikada bu hattı bitirmiş olacaklar. 15 istasyondan, günde 1 milyon yolcudan bahsediyoruz. Çok yüksek taşıma kapasiteli bir hat bu. Daha sonrasında, Mahmutbey-Esenyurt hattı devreye girdiğinde de burası, 8'li araç çalışmasına uygun hale de gelecek. Sadece burası bir Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı değil, Kabataş'ı, Beşiktaş'ı içine katan ve devamında da Esenyurt'a kadar devam eden vagonları da içinde barındıracak bir hat olacak."

Kaynak: AA