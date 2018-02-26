Mecidiyeköy'e Yeraltı Meydanı Geliyor

Mecidiyeköy metro istasyonu inşaatı hızla ilerliyor. İstasyonun kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Şu anda istasyonun elektro mekanik ve ince işleri yapılıyor. Bu aşamada istasyonun giydirmeleri tamamlanacak. Ayrıca M7 olarak kodlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ray imalatı, döşemesi ve sinyalizasyon sistemi çalışmaları da devam ediyor.

METRO İSTASYONU 5 KAT BÜYÜYOR

Vatan'ın haberine göre; İBB'nin ulaşım entegrasyonunda önemli bir nokta olarak konumlandırdığı Büyükdere caddesinin altındaki Mecidiyeköy metro istasyonu eski istasyona göre tam bir yer altı meydanı olarak planlandı. Eskiden 400 metrekare olan istasyon alanı tam 5 kat büyütülerek 2 bin metrekareye çıkarıldı. Ulaşım araçları arasındaki aktarma için yolcu konforu da düşünülerek eskiden 5 metre genişliğinde dar bir koridordan metrobüsten metroya entegrasyon sağlanırken, şimdi 25 metrelik geniş bir alandan yolcular geçiş sağlayacak.

MECİDİYEKÖY'DEN HER YÖNE GİTMEK MÜMKÜN

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7) hattı açıldığında Mecidiyeköy istasyonu tam bir entegrasyon noktası olacak. Kabataş ve Mahmutbey yönünden gelen yolcular Yenikapı ve Hacıosman yönüne M2 hattı ile geçebilecekler. Yine Kabataş ve Mahmutbey yönünden gelen yolcular Metrobüs ile Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü yönlerine seyahat edebilecek. Aynı zamanda Yenikapı ve Hacıosman yönünden gelen yolcular Kabataş ve Mahmutbey yönüne M7 hattı ile gidebilecekler. Yine Yenikapı ve Hacıosman yönünden gelen yolcular Metrobüs ile Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü yönlerine seyahat edebilecek. Ayrıca İstanbul'un önemli iş merkezlerinden biri olan Mecidiyeköy'e erişim tüm bölgelerden sağlanmış olacak.

GÜNDE 300 BİN KİŞİ KULLANACAK

2018'in sonunda açılması planlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7) hattıyla birlikte faaliyete geçecek istasyonun ilk döneminde günde yaklaşık 300 bin kişi geçmesi bekleniyor. Bu geçişin yüzde 80'i Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7) ile Yenikapı-Hacıosman (M2) arasında olacak. Kalan yüzde 10 metrobüse, diğer yüzde 10'luk yolcununu ise Mecidiyeköy bölgesindeki iş alanlarına dağılacağı tahmin ediliyor.

MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY 26 DAKİKA

Bilet holü katında oluşturulan alt meydan Büyükdere caddesinden 8.5 metre aşağıda bulunuyor. Cadde ile peron katı arasında ise 41 metrelik kot farkı var. Şu anda yaklaşık 200 işçinin çalıştığı inşaatın ilerlemesiyle birlikte çalışan sayısı daha da artacak. İki konkorstan oluşan istasyonun toplam inşaat alanı peron ve bağlantı kolları ile yaklaşık 16 bin 500 m2. Batı konkors (Mecidiyeköy meydan tarafı) 3 bin 500 m2 oturum alanlı 2 kattan oluşuyor. Doğu konkors (eski Ali Sami Yen Stadı tarafı) 2 bin 400 m2'lik 3 kat bulunuyor. Metro hattı tamamlandığında Bağcılar-Mecidiyeköy 41, Kağıthane-Mecidiyeköy 4.5, Tekstilkent-Mecidiyeköy 20, Beşiktaş-Mecidiyeköy 5.5, Başakşehir-Mecidiyeköy 35, Sancaktepe-Mecidiyeköy 55, Mecidiyeköy ile Mahmutbey arası ulaşım ise 26 dakikada sağlanacak.

SÜRÜCÜSÜZ METRO

Yeni yapılan hatta sürücüsüz metro aracı kullanılacak. Sürücüsüz metronun olacağı hatlardaki tüm istasyonlarda peronla treni ayıran 'otomatik kapı sistemi' yapılıyor. Böylece yolcuların sürücüsüz trenlerin geldiği raylara düşme, eşya çanta puset düşürme, intihar vb. istenmeyen olayların önüne geçilerek güvenlik maksimuma çıkarılacak.