MECİDİYEKÖY'DEKİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
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MECİDİYEKÖY'DEKİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

ŞİŞLİ Mecidiyeköy'de aniden şerit değiştiren ve yan yola sapan otomobile, sağ şeritte ilerleyen motosikletli çarptı.

17.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:10

ŞİŞLİ Mecidiyeköy'de aniden şerit değiştiren ve yan yola sapan otomobile, sağ şeritte ilerleyen motosikletli çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ve otomobil sürücüsünün kazadan sonra yoluna devam ettiği anlar, arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. Büyükdere Caddesi'nden Levent yönüne orta şeritte giden otomobil sürücüsü aniden sağa dönerek yan yola girmeye çalışırken sağ şeritte ilerleyen motosikletli fren yapmasına rağmen araca çarptı. Otomobile çarpan motosikletli yola savruldu. Araç sürücüsü ise yoluna devam etti. Kaza anı ve kazadan sonra otomobil sürücüsünün yoluna devam ettiği anlar arkalarından gelen otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

MECİDİYEKÖY'DEKİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

Kaynak: DHA

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