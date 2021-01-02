Son dakika gündem: Mecidiyeköy'deki denetimlerde asker kaçağı yakalandı
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Son dakika gündem: Mecidiyeköy'deki denetimlerde asker kaçağı yakalandı

02.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:50
Son dakika gündem: Mecidiyeköy'deki denetimlerde asker kaçağı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda yapılan denetimlerde kimlik kontrolü yapılan bir kişinin asker kaçağı olduğu tespit edildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda yapılan denetimlerde kimlik kontrolü yapılan bir kişinin asker kaçağı olduğu tespit edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde denetimler devam ediyor. İstanbul'un farklı noktalarında polis, cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürürken meydanlar da boş kaldı. Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda ve Kadıköy'de yapılan denetimlerde araçları tek tek durduran polis, sürücülerin ve vatandaşların çalışma ile izin belgelerini kontrol etti. Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda yapılan denetimlere takılan bir kişinin asker kaçağı olduğu tespit edildi. Askerliğini tecil ettirmeyi unuttuğunu söyleyen vatandaşa polis, askerlik şubesine gitmesini söyledi.


Son dakika gündem: Mecidiyeköy'deki denetimlerde asker kaçağı yakalandı
Son dakika gündem: Mecidiyeköy'deki denetimlerde asker kaçağı yakalandı
Son dakika gündem: Mecidiyeköy'deki denetimlerde asker kaçağı yakalandı
Son dakika gündem: Mecidiyeköy'deki denetimlerde asker kaçağı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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