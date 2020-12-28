Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı
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Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı

28.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:22

- Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı Şişli Mecidiyeköy'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada, bir araç takla attı.

- Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı

İSTANBUL - Şişli Mecidiyeköy'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada, bir araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Cadde yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DAN 585 plakalı araç sürücüsü, yolda hızla ilerlediği sırada önünde seyreden 34 DS 6745 plakalı aracı geçmeye çalıştı. Bu sırada otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden araca çarpıp takla atarken, diğer araç ise kontrolden çıkarak o sırada yolcu indiren otobüse çarparak durdu. Kazada araçlarda bulunan Baran Y. ile Berkay A. isimli iki kişi yaralanırken, trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik ise, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ

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