Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Şoförün telefonla uğraştığı için kazanın olduğu iddia edildi



İSTANBUL - 100 karayolu Mecidiyeköy istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay D-100 karayolu Mecidiyeköy istikametinde saat 15: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre önde seyreden aracın sürücüsü telefonla uğraşırken yavaşladı. O sırada arkadan gelen diğer araçlar duramayarak zincirleme kazaya karıştı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışma ihtimaline karşı olay yerine gelirken sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. 5 yaralı daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazadan dolayı trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazanın meydana gelişini anlatan sürücülerden biri," Öndeki araç durdu. Telefonla oynuyormuş. Bu önüme kırdı. Ben de buna vurdum. Kaçamadım. 3 tane çocuk vardı. Arkadaki çocukta bir şey yok da öndeki yaralandı. Yaralılardan biri kafasını çarpmış. Kafa tramvası geçirmiş. Durumu ağır" ifadelerini kullandı

Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.