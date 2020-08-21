Mecidiyeköy'de yol su altında; araçlar mahsur kaldı (1)
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Mecidiyeköy'de yol su altında; araçlar mahsur kaldı (1)

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle Mecidiyeköy'de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.

Mecidiyeköy'de yol su altında; araçlar mahsur kaldı (1)
21.08.2020 08:19 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:41

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle Mecidiyeköy'de yolları su bastı,  araçlar mahsur kaldı.

Mecidiyeköy'de yoğun yaşı sonrası yol su altında kaldı.  Göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı. Trafik adeta durma noktasına gelirken sürücüler  zor anlar yaşadı.


Kaynak: DHA

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