(MECİDİYEKÖY'DE TELEVİZYON TAMİR ATÖLYESİNDE PATLAMA
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(MECİDİYEKÖY'DE TELEVİZYON TAMİR ATÖLYESİNDE PATLAMA

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAŞişli'de elektronik eşya yetkili servisinde meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu.

(MECİDİYEKÖY'DE TELEVİZYON TAMİR ATÖLYESİNDE PATLAMA
06.07.2020 23:08 | Son Güncelleme: 06.07.2020 23:40

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Şişli'de elektronik eşya yetkili servisinde meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu. Dükkanın kapalı olması büyük bir faciayı engellerken, patlama anında yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı. 

Patlama saat 21.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kuştepe Mahallesi, Şehit Ahmet Sokak'ta bulunan elektronik eşya yetkili servisinde meydana geldi. Patlamanın etkisiyle dükkanın demir korkulukları etrafa fırladı, yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜPatlamanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının ardından dükkan içerisinde oluşan yoğun duman ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi.  BİR KİŞİ YARALANDIPatlama sırasında yoldan geçen bir kadın, patlamanın etkisiyle parçalanan dükkanın camlarından dolayı hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ismi öğrenilemeyen kadın hemen hastaneye kaldırıldı.  OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTIPatlamanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın olduğu bölge güvenlik şeridi ile kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı dükkana girerek incelemeler yaptı.  İGDAŞ GAZ KAÇAĞI KONTROLÜ YAPTIPatlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen İGDAŞ'a bağlı ekipler, bölgede gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti.  GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Patlamanın ardından görgü tanıkları yaşananları anlattı. Patlama anında evde olduğunu belirten görgü tanığı, "Ben evdeydim patlama anında. Üst katım televizyoncu dükkanı. Kapalıydı o anda. Kimse yoktu. Ön taraftan geçen vatandaşlardan biri yaralandı her halde. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baya büyük bi patlama oldu. Deprem gibi bir his verdi. Allahtan kimseye bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: DHA

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