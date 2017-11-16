Mecidiyeköy'de şüpheli çanta alarmı İSTANBUL - Şişli Mecidiyeköy Büyükderece Caddesinde bir iş merkezinin önünde bulunan çanta polisi alarma geçirdi.

Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerindeki Bir iş merkezinin önünde sahipsiz şüpheli çanta nedeniyle bomba imha uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri Mecidiyeköy istikametini güvenlik nedeniyle şerit çekerek kapattı. Ekiplerin önlemi sürüyor.