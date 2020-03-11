MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI - Haber
Mecidiyeköy, Şişli, Güncel

MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI

Şişli Mecidiyeköy'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı.

11.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:43
MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI

Şişli Mecidiyeköy'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı. Refüjde askıda kalan otomobili çevredeki vatandaşlar el birliği ile kurtardı.

Mecidiyeköy'de 34 SF 8260 plakalı otomobili ile seyir halinde olan A.Ç. trafik ışıklarına yaklaştığı sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Aracın hareket kabiliyetini kaybeden kadın sürücü, araç içerisinde şok geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen kadın sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. Refüjdeki otomobil yaklaşık 10 kişinin yardımıyla kaldırılarak yola çekildi. Refüje çıkarak asılı kalan otomobilde hasar oluşmazken vatandaşların yardımı ile kurtarılan sürücü vatandaşlara teşekkür ederek yoluna devam etti.

MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı Haber
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi Haber
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından Bakanlık uyardı: İhbar edin Haber
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından Bakanlık uyardı: İhbar edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Muhterem Nur Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Emre Kılınç Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Rusya Futbol İtalya
Şu an buradasınız: MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 11:08:46. #1.15#