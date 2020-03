MECİDİYEKÖY'DE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ Koronavirüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri devam ederken sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki yolcu durağına yanaşan özel halk otobüsleri sırayla dezenfekte edildi.

Koronavirüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri devam ederken sabah saatlerinde Mecidiyeköy 'deki yolcu durağına yanaşan özel halk otobüsleri sırayla dezenfekte edildi. Koronavirüs salgınına karşı yürütülen dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. İstanbul 'da toplu taşıma araçları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki otobüs durağına yanaşan özel halk otobüsleri sırayla dezenfekte edildi.

HER ARACIMIZ DEZENFEKTE EDİLİYORÖze halk otobüsü şoförü Gökhan Orgun, Her aracımız düzenli şekilde dezenfekte ediliyor. Bütün insanlara sesleniyorum. Bir olalım, birlik olalım mücadele edelim. Her şeyden önce önemli olan budur şeklinde konuştu. Özel halk otobüsü şoförü İsmail Ataş, Araçlara el dezenfektanı dağıtıldı. Ellerimizi dezenfekte ediyoruz. İster istemez aracın içinde temas oluyor. Hem kendimizi hem ailemizi düşünerek dezenfekte ediyoruz ifadelerini kullandı.

