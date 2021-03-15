- Mecidiyeköy'de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı
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- Mecidiyeköy'de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı

15.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:13

- Mecidiyeköy'de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı Mecidiyeköy'de, yağmur yağmadan beliren gökkuşağı görenleri hayrete düşürdü.

- Mecidiyeköy'de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de, yağmur yağmadan beliren gökkuşağı görenleri hayrete düşürdü.

Yağmurun yağmasının ardından beliren gökkuşağı bu kez yağmur yağmadan ortaya çıktı. Mecidiyeköy E-5 yolunun üstünde oluşan gökkuşağı görenleri hayrete düşürdü. Özellikle sağanak yağmurun yağmasının ardından ortaya çıkan gökkuşağının yağmur yağmadan belirmesi vatandaşları şaşırtırken, güzel bir görüntünün oluşmasına neden oldu.

- Mecidiyeköy'de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı
- Mecidiyeköy'de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı
- Mecidiyeköy'de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı
- Mecidiyeköy'de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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