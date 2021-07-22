Mecidiyeköy'de motosikletlilere yönelik denetim
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Mecidiyeköy'de motosikletlilere yönelik denetim

Mecidiyeköy'de motosikletlilere yönelik denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Mecidiyeköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından motosikletlilere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Mecidiyeköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından motosikletlilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde motosikletine çakar takan sürücüye bin 339 lira para cezası uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mecidiyeköy meydanında motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı.

Çakar takan sürücüye bin 339 lira para cezası

Ekipler denetimler sırasında 4 sürücüye cezai işlem uyguladı. Denetimlerde motosikletine çakar takan sürücü, cezadan kurtulmak için polis memurlarına ısrar etti. Ancak yine de cezadan kurtulamadı. Motosiklet sürücüsüne çakar ve siren tertibatı nedeniyle bin 339 lira para cezası uygulandı. Motosikletinin sigortası olmayan 2 kişiye toplam 288 lira para cezası uygulanırken, başka bir sürücüye ise motosiklet muayenesini yapmadığı için 314 lira para cezası kesildi. - İSTANBUL

Mecidiyeköy'de motosikletlilere yönelik denetim
Mecidiyeköy'de motosikletlilere yönelik denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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