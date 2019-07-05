Mecidiyeköy'de metrobüs kazası (1)
MECİDİYEKÖY'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.
MECİDİYEKÖY'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Kaza yapan metrobüsün yoldan çekildi, metrobüs seferleri normale döndü.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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