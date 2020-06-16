Mecidiyeköy'de hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı Mecidiyeköy'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden motosikletli bir sürücü, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Mecidiyeköy'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden motosikletli bir sürücü, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Mecidiyeköy'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden bir motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören sürücüler ise hemen sürücünün yardımına koştu. Yoldan geçen vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, ekipler kaza yapan vatandaşa müdahale etti. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar kaza yapan sürücüyü sedyeyle ambulansa taşıdı. Kaza nedeniyle trafik oluşurken kaza yapan sürücü hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA