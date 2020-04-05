Mecidiyeköy'de fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç yolu trafiğe kapattı Mecidiyeköy'de fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç yolu trafiğe kapattı İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına etkisini gösteriyor Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından etkisini gösteren fırtına Mecidiyeköy'de bir ağacı kökünden devirdi.

Mecidiyeköy'de fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç yolu trafiğe kapattı

İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına etkisini gösteriyor

İSTANBUL - Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından etkisini gösteren fırtına Mecidiyeköy'de bir ağacı kökünden devirdi. Yola devrilen ağaç trafiği kapattı. Ağacın kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından İstanbul yağış ve rüzgarlı havanın etkisi altına girdi. Mecidiyeköy Bahçeler Sokak'ta bir ağaç fırtınanın etkisiyle kökünden devrildi. Yola devrilen ağaç, sokak üzerinde trafik oluşmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı motorlu testere ile parçalara ayırarak kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından sokak üzerinde trafik normal akışına döndü. Ağacın devrildiği anlarda yol üzerinde yaya ya da araç bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

Kaynak: İHA