MECİDİYEKÖY'DE DURAKLARDA OTOBÜS BEKLEDİLER Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da yollar boş kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da yollar boş kaldı. Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da seferlerin az olması ve kısıtlı sayıda yolcu uygulaması nedeniyle birçok vatandaş duraklarda otobüs bekledi.

Sabah işine gitmek için Mecidiyeköy durağına gelen Hüseyin Şahin Dün iki saat bekledim. Bugün de yarım saattir bekliyorum. Büyükşehir Belediyesi ek sefer koyması gerekirken aksine seferleri kaldırıyor. Bölge şefleri, bölge amirleri arabaların giriş kalkışlarıyla oynuyor. Şu an bekliyoruz. Belki işimize geç kalacağız belki de işimizden olacağız. Araçlar bir saat veya bir buçuk saat arayla geliyor. Biz burada hepimiz mağduruz dedi.

Kaynak: DHA