Mecidiyeköy'de dönercideki çalışanlar arasındaki tartışma kanlı bitti
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Mecidiyeköy'de dönercideki çalışanlar arasındaki tartışma kanlı bitti

29.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:34
Mecidiyeköy'de dönercideki çalışanlar arasındaki tartışma kanlı bitti

MECİDİYEKÖY'de bir dönercideki personeller arasında kavga çıktı.

MECİDİYEKÖY'de bir dönercideki personeller arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi elindeki bıçakla diğer çalışanlara saldırdı. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken iki kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Lati Lokum Sokak'ta bulunan bir dönercide meydana geldi. Dönercideki çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir çalışan, diğer çalışanlara bıçakla saldırdı. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, iki kişide darp sonucu yaralandı.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

(LAR)

 


Mecidiyeköy'de dönercideki çalışanlar arasındaki tartışma kanlı bitti
Mecidiyeköy'de dönercideki çalışanlar arasındaki tartışma kanlı bitti
Mecidiyeköy'de dönercideki çalışanlar arasındaki tartışma kanlı bitti
Mecidiyeköy'de dönercideki çalışanlar arasındaki tartışma kanlı bitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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