MECİDİYEKÖY'DE ÇATI YAN BİNAYA UÇTU - Haberler
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MECİDİYEKÖY'DE ÇATI YAN BİNAYA UÇTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de, şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından kopan parça yanındaki binanın çatısına uçtu.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Şişli'de, şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından kopan parça yanındaki binanın çatısına uçtu. Sokağa sarkan parça itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Mecidiyeköy Mahallesi Şahinler Sokak'ta 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, 6 katlı bir binanın çatısındaki eternit parça, şiddetli lodos nedeniyle koparak yanındaki binanın çatısına uçtu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı her iki yönden araç ve yaya girişine kapattı.

İtfaiye ekipleri, bina çatısına çıkarak, bir kısmı sokağa taşan parçayı kaldırdı.

MECİDİYEKÖY'DE ÇATI YAN BİNAYA UÇTU

MECİDİYEKÖY'DE ÇATI YAN BİNAYA UÇTU

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