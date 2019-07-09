MECİDİYEKÖY'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (1)

Mecidiyeköy'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin yangına müdahalesi

Kaynak: DHA

- İstanbul