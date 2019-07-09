Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın (1)

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın (1)

MECİDİYEKÖY'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın (1)

MECİDİYEKÖY'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. 
 


- İstanbul

Kaynak: DHA
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