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Mecidiye meydanındaki çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mecidiye meydanındaki çalışmalar devam ediyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mecidiye köy meydanındaki çalışmaları sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mecidiye köy meydanındaki çalışmaları sürdürüyor.

Projesi hazırlanan "Mecidiye Köyü Meydanı Asma Germe-Membran Örtü Sistemi" işi ile ilgili atölye imalatları ile merkez büyük pilon montajı tamamlandı. Sahada çevre direklerinin montajına devam ediliyor. Ekipler gergi kablolarının montajının ardından membran örtü montajını hızla tamamlayacak. Mevcut tribün yapısı da İzmit Belediyesi'nin yaptırdığı bu membran sistem ile cemiyetlerde efektif olarak kullanılabilecek. - KOCAELİ

Mecidiye meydanındaki çalışmalar devam ediyor

Mecidiye meydanındaki çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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