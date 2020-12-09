Mecidiye Mahallesi'ndeki metruk bina problemi çözüldü
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Mecidiye Mahallesi'ndeki metruk bina problemi çözüldü

09.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:17
Mecidiye Mahallesi'ndeki metruk bina problemi çözüldü

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Mecidiye Mahellesi'ndeki metruk ev sorununu çözdüklerini ve yıkımlarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Mecidiye Mahellesi'ndeki metruk ev sorununu çözdüklerini ve yıkımlarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Başkan Işık, merkez mahallelerin en büyük sorunları arasında yer alan metruk ev sorununu büyük oranda çözdüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Işık, "Mecidiye mahallemizde yapılan ve yapılacak olan çalışmaların istişaresini yaptık. Mahallemizin önemli caddelerinden birisi olan Spor caddemizin asfalt işlerini tamamladık. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrılması ile ilgili çalışmalar tamamlandı. 2021 yılı içinde Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. elektrik hatlarını yer altına aldıktan sonra, asfaltlama ve kilit taşının yapılması ile üst yapı çalışmaları devam edecek. Muhtarımızın Ahi Erbasan mezarlığındaki giriş merdivenlerin yapımı konusunda talebi oldu. En önemli sorunlardan biriside, diğer merkez mahallelerimizde olduğu gibi metruk evlerin yıkımı konusu var. Bugüne kadar 100'ün üzerinde binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Yine 100'e yakın binamızın da yıkım ve rölövelerinin alınması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mecidiye Mahallemizde 10'a yakın binamızın yıkımı gerçekleşti. Toplamda ise 28 binanın yıkımını 2021 programı içerisinde yerine getireceğiz. Mahallemizin sosyal tesis ihtiyacı var. Uygun bir yer bulunması dahilinde sosyal tesisi programa alacağız. Merkez mahalle olası sebebiyle trafik işaret levhalarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bazı sokak ve caddelerimizde kamera ihtiyacı var. Emniyet Müdürlüğümüz ve belediye imkanları ile bu talebin karşılanmasını sağlayacağız. Bazı otobüs hatlarının ise yeniden düzenlemesi ve durak yerleri gibi talepleri var mahalle sakinlerimizin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Mecidiye Mahallesi'ndeki metruk bina problemi çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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