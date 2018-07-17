Mecidiye Mahallesi Modern Görünüme Kavuşuyor

Gelecek yolculuğuna emin adımlarla ilerleyen Karacabey Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu doğrultuda Karacabey genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde asfalt çalışmaları da başladı. Belediye ekipleri son olarak Mecidiye Mahallesi'nde biten altyapının ardından titizlikle yürüttüğü asfalt çalışmaları ile yolları yeniliyor.

Asfaltları yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ekiplerin sahadaki çalışmalarını kontrol etti. İlçeyi modern bir görünüme kavuşturma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Özkan, çalışmaların güzel gittiğini söyledi.

VATANDAŞLAR GAYET MEMNUN

Vatandaşların yaptıkları çalışmalardan gayet memnun olduklarının altını çizen Başkan Özkan, "Alınan olumlu görüşler memnuniyet verici. Karacabey'i bambaşka bir görünüme kavuşturacak önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu şebekeleri gibi altyapı çalışmaları ön plana çıkıyor" dedi.

Mecidiye Mahalle Muhtarı Celal Erim'de mahalle sakinleri olarak belediye ekiplerince yapılan asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özkan'a teşekkürlerini iletti.

İlçeye kazandırdıkları projelerle gurur duyduklarını dile getiren Özkan, bu tür çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.