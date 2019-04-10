Mecidiye Han Adım Adım Tamamlanıyor

Gaziantep'in kültürel değerlerinin yansıması olacak olan Mecidiye Han'da restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi, yıllardır kaderine terk edilmiş olan Mecidiye Han'nın restorasyon çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ettiriyor. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında içerisinde sahaflar çarşısı, okuma merkezleri, kitapçıların ve çay bahçelerinin olacağı Mecidiye Han'da zaman zaman kitap tanıtımları, imza günleri gibi kültürel etkinlikler de düzenlenebilecek.

"Gece gündüz demeden çalışılıyor"

Mecidiye Han'ın tamamlandığında Gaziantep'in en önemli değerlerinden birisi olacağını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Mecidiye Han bizim kültürümüzde ve tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Burası harabe haldeyken kamulaştırıp restorasyonunu yapmaya başladık. Ekipler gece gündüz demeden 7/24 esasına göre çalışıyorlar. Han'ımız şekillenmeye başladı, üst katların çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışmalarında asıl zor olan kısımlar alt kattaydı ve zor olan kısmını geçtik. Mecidiye Han mevcut hanlar içerisinde en geniş avluya sahip hanlardan birisi. Han'ın avlu kısmında çay, kahve ve kitap okuma alanları olacak. Üst katta da kütüphanemiz olacak. Her hafta buraya bir yazarı davet edip imza ve sohbet günleri yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Mecidiye han

Hakkında yazılı bir kaynak olmadığı için sözlü kaynaklardan yıllardır aktarılan bilgilere göre 1725 yılında yapılmış olan Mecidiye Han'ı ilk olarak Sultan Abdülmecid zamanında (1829-1861) bir restorasyon süreci geçirmiş. Eski kayıtlarda Han-ı Cedid ve Koca Nakıp Hanı olarak da adlandırılan Mecidiye Hanı, Osmanlı mimarileri içerisinde tek avlulu, 2 katlı hanlar grubuna girmesi münasebetiyle Gaziantep'in en güzel hanlarından biri olarak görülüyor. Kültürel olarak da önemli bir mekan olan ve bir dönem ilgisizlikten kaderine terk edilen, hatta otopark olarak da kullanıldığı için büyük tahribata uğrayan tarihi yapı, restorasyonu tamamlandıktan sonra Gaziantep halkına ve şehre gelecek turistlere hizmet vermeye başlayacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA