Mechsoft 2.akıllı Bilgi Yönetimi Konferansı Düzenlendi

10.11.2019 02:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 02:03

Mechsoft Akıllı Bilgi Yönetimi Konferansı'nın ikincisi 24 Ekim 2019 Perşembe günü Istanbul Ataşehir'de gerçekleşti. Konferansta, dijitalleşmenin iş dünyası açısından önemi ele alındı. Farklı sektörden bir çok konuşmacı ve panelistin deneyimlerini paylaştığı etkinlik, eğitimlerle devam etti. Dijital dönüşüm örneklerinin konu alındığı konferansta, her sektörden firmaya hitap edecek önemli bilgi paylaşımları yapıldı.