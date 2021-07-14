Mebus ve şair Mehmet Arif Ersoy sergisi ziyareti açıldı
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Mebus ve şair Mehmet Arif Ersoy sergisi ziyareti açıldı

Mebus ve şair Mehmet Arif Ersoy sergisi ziyareti açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü Yılı nedeniyle düzenlenen "Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy sergisi ziyarete açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü Yılı nedeniyle düzenlenen "Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy sergisi ziyarete açıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı nedeni ile 2021 yılının Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanması kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı iş birliğiyle "Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni düzenledi. Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nin Ferit Bey Sergi Salonu'nda düzenlenen sergi, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un mebus ve şair kişiliği, ailesi, entelektüel çevresi ve yaşamını Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Orhan Okay, Ertuğrul Düzdağ, M. Ruyan Soydan, Ömer Faruk Şerifoğlu, Kamil Büyüker gibi uzmanların metinleri eşliğinde ortaya koyarken, M. Ruyan Soydan ve Yusuf Çağlar'ın yıllardır Ersoy'a ait topladıkları orijinal veya tıpkıbasım fotoğraflar, el yazısı şiir örnekleri, resmi belgeler, plaklar ve 1921'den bugüne Mehmet Akif ve İstiklal Marşı'na dair belgeler, Mehmet Akif Bey'in aile fertlerinde bulunan yadigarlar, Prof. Dr. Zahit Büyükişleyen, Yalçın Gökçebağ, Ergin İnan, Ali Toy ve Fatih Özkafa gibi önde gelen sanatçılarının bu sergi için gerçekleştirdikleri orijinal sanat eserleri olmak üzere toplamda 300 parçaya yakın materyalden oluşuyor. küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu'nun üstlendiği sergi, 24 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Sergi açılışı öncesi Prof. Dr. Uğur Derman tarafından Ömer Faruk Şerifoğlu moderatörlüğünde Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy Konferansı verildi. Konferansta Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, eserleri, dünya görüşü ve yaşamından kesitler anlatıldı. Konferansa katılım sağlayanların soruları yanıtlandı. Konferans ve sergi açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Mehmet Berk, Erdem Güzelbey, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Sıtkı Severoğlu, Prof. Dr. Uğur Derman ile Ömer Faruk Şerefoğlu katıldı. - GAZİANTEP

Mebus ve şair Mehmet Arif Ersoy sergisi ziyareti açıldı
Mebus ve şair Mehmet Arif Ersoy sergisi ziyareti açıldı
Mebus ve şair Mehmet Arif Ersoy sergisi ziyareti açıldı
Mebus ve şair Mehmet Arif Ersoy sergisi ziyareti açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mebus ve şair Mehmet Arif Ersoy sergisi ziyareti açıldı - Haberler
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