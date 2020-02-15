MEB "Zorla okul nakli yaptırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

15.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:44

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt'ta bir öğrenciye zorla okul nakli yaptırıldığı iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bayburt ilimizde 'Bir öğrencimize zorla okul nakli yaptırıldığı' iddialarıyla kamuoyu gündemine yansıyan konunun bütün yönlerine ilişkin Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA