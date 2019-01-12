MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlıkça yapılan yazılı sınav, ÖSYM tarafından da yapılabilecek.