MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi açıkladı
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MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi açıkladı

MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi açıkladı
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 6 Eylül'de açılacak okullar 17 Haziran 2022'de kapanacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 6 Eylül'de açılacak okullar 17 Haziran 2022'de kapanacak.

MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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