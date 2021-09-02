MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi açıkladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 6 Eylül'de açılacak okullar 17 Haziran 2022'de kapanacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 6 Eylül'de açılacak okullar 17 Haziran 2022'de kapanacak.

MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç