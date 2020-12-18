MEB Yarıyıl Tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatili ne zaman başlayacak sorusuna ve okulların ne zaman açılacağına dair sorulara cevap niteliğinde bir duyuru yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağını ve öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili açıklamasını yaptı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzun zamandır okulları tekrar açmak istediğini fakat pandemi dolayısıyla açamadıklarını duyuruyordu. Yapılan son açıklamada, okullar yeni bir karar alınana kadar 4 Ocak 2021'ye kadar kapalı kalacak. şimdi de öğrencilerin aklında yeni bir soru oluştu: Okullarda Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman olacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pandemi dolayısıyla evlerinde online ortamda ders gören öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını merak ediyor. Bu dönemde yapılacak olan yarıyıl tatilinde, çevrim içi ortamda verilen dersler durdurulacak ve öğrenciler tatil yapacak. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Ocak 2021 tarihinde yarıyıl tatili verilecek. Sömestr tatili 25 Ocak 2021 ve 5 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak. Şimdilik 4 Ocak'a kadar kapalı olan okulların, yarıyıl tatili sonrasında açılıp açılmayacağını ise Covid-19 salgınının seyri gösterecek. Bir sonraki Milli Eğitim Bakanlığı ara tatili ise 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında olacak.