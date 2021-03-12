MEB ve UNICEF'in 2021-2022 çalışma planı toplantısı çevrim içi yapıldı
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MEB ve UNICEF'in 2021-2022 çalışma planı toplantısı çevrim içi yapıldı

12.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:18
MEB ve UNICEF'in 2021-2022 çalışma planı toplantısı çevrim içi yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İşbirliği Programı'nın 2021-2025 UNICEF ülke programı kapsamındaki çalışma planı hazırlanmasına ilişkin toplantı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İşbirliği Programı'nın 2021-2025 UNICEF ülke programı kapsamındaki çalışma planı hazırlanmasına ilişkin toplantı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın başkanlığında çevrimi içi düzenlenen toplantıya Bakanlık birim amirleri ile Birleşmiş Milletler UNICEF Türkiye yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Safran, çalışma planı önceliklerinin Ulusal Kalkınma Planı ve 2023 Vizyon Belgesi'ndeki hedeflerin doğrultusunda belirlenmesi gerektiğinin önemine değindi.

Safran'ın konuşmasının ardından 2021-2022 dönemi MEB ve UNICEF çalışma planı hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Taslak çalışma planında "Kapsayıcı Eğitim Politikaları", "Yenilikçi Öğrenme Ortamları ve Materyalleri", "Öğrenci İzleme ve Değerlendirme Destek Mekanizmaları", "Eğitim Çalışanlarının Kapasitelerinin Güçlendirilmesi", "Kanıta Dayalı Politika Güçlendirme", "Kovid-19 Eğitim Destekleri", "Farkındalık ve En Savunmasız Çocuklar için İletişim", "Eğitime Erişimi ve Eğitimi Tamamlamayı Destekleyen Programlar", "Ergen ve Gençlere Yönelik Beceri Geliştirme Programları" ve "Kaliteli Yaygın Eğitim Fırsatları" başlıkları yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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