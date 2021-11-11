MEB ve German Sparkassenstiftung iş birliğiyle Gaziantep'te hibrit kütüphaneler kurulacak

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile German Sparkassenstiftung for International Cooperation (German Sparkassenstiftung) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Gaziantep'te hibrit kütüphaneler kurulacak.

German Sparkassenstiftung'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Necip Kafadar, Sparkassenstiftung Türkiye Temsilcisi Hande Demirtola Meydan ve beraberindekiler, 2022'nin ocak ayında faaliyete geçecek Ülgan Konukoğlu, Kanuni Sultan Süleyman ve Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde incelemelerde bulundu.

Kentte 24 okulda ve 5 Halk Eğitimi Merkezi'nde kurulacak hibrit kütüphane ve bilişim laboratuvarları ile bilgiye erişimin kolaylaşması, eğitimlerin uzaktan verilebilmesi ve çeşitli etkinlikler ile ailelerin bir araya gelmesi hedefleniyor.

Sparkassenstiftung Türkiye'nin, Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ve MEB iş birliği ile yürütülen "Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı Projesi" kapsamında da bir yandan okullarda "Finansal ve İş Okuryazarlığı" eğitimleri verilecek, diğer yandan hibrit kütüphaneler ile bilgiye erişim imkanı çoğalacak.

Eğitimler ve kurulan kütüphaneler ile öğrencilerin kitap, taşınabilir bilgisayar, tablet gibi birçok materyal ile öğrenirken eğlenmesi ve okul içinde veya dışında eğitim alabilmesi amaçlanıyor.

Meslek liselilere finansal ve iş okuryazarlık eğitimi

MEB ve Sparkassenstiftung arasında imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında hayata geçirilen İş Oyunları Eğitmen Eğitimleri, kasım ayı boyunca Sparkassenstiftung uzman eğitmenleri tarafından Gaziantep'teki 80 öğretmene 4 farklı grupta verilecek.

Eğitimleri tamamlayan öğretmenler, kasım ayında Gaziantepli meslek liselilere finansal ve iş okuryazarlık eğitimleri vermeye başlayacak. Yıl sonuna kadar 5 farklı ilden eğitimlere katılan, 280 öğretmenin bir sene içinde en az 5 bin öğrenciye ulaşması ve bu öğrencilerin finansal ve iş okuryazarlık oranlarını artırması planlanıyor.

Finansal ve iş okuryazarlığı eğitimlerini, yenilikçi bir eğitim yöntemi olan "oyun temelli eğitim" metodu ile anlatan Sparkassenstiftung, Bursa'daki meslek lisesi öğrencilerini finansal ve işletme bilgilerinin geliştirilmesi, girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve finansmana erişim konusundaki farkındalık seviyelerinin artırılması konularında destekliyor.

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