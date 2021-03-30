MEB: Valilikler, farklı bir karar almadıkça okullar yüz yüze eğitimde mevcut uygulamaya devam edecek
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MEB: Valilikler, farklı bir karar almadıkça okullar yüz yüze eğitimde mevcut uygulamaya devam edecek

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
MEB: Valilikler, farklı bir karar almadıkça okullar yüz yüze eğitimde mevcut uygulamaya devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), valiliklerin, il hıfzıssıhha kurulları ile farklı bir karar almadığı müddetçe okulların mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edeceklerini bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), valiliklerin, il hıfzıssıhha kurulları ile farklı bir karar almadığı müddetçe okulların mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceği bildirilmişti.

Bakanlıktan, konuya ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada da "Valilikler, il hıfzıssıhha kurullarıyla farklı bir karar almadıkça okullar, mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edecekler." bilgisi paylaşıldı.

Buna göre, bugün açıklanan Türkiye Kovid-19 risk haritasında risk kategorisi değişen iller, gerekli önlemleri alarak, bir önceki haritadaki şekliyle yüz yüze eğitimi sürdürebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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