MEB, uzaktan eğitimle ilgili merak edilenleri cevaplandırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› MEB, uzaktan eğitimle ilgili merak edilenleri cevaplandırdı - Haberler
MEB, TV, Güncel

MEB, uzaktan eğitimle ilgili merak edilenleri cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılacak uzaktan eğitimle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

19.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:08
MEB, uzaktan eğitimle ilgili merak edilenleri cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılacak uzaktan eğitimle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Bakanlık, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 23-27 Mart tarihlerinde TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden alacağı uzaktan eğitimle ilgili velilerin ve öğrencilerin merak ettiği soruların cevaplarını derledi.

Uzaktan eğitim sürecine ilişkin 18 sorunun yanıtı şöyle:

1- TRT- EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

2- Hangi kanallar olacak?

TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır.

3- TRT-EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.

4- Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecek.

5- TRT-EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilecek.

Ayrıca "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

6- Dersi hangi öğretmenler anlatıyor?

Milli Eğitim Bakanlığının seçtiği, alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatacak.

7- Yayınların TÜRKSAT uydu parametreleri nelerdir?

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı : 12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı : 11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

8- Eğitim kanalları uydu ayarları nasıl yapılacak?

SD (Standart çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı: 30.000 FEC: 3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT-EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul SD 90. kanaldan, TRT-EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilecek.

HD (yüksek çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD, TRT-EBA TV Lise HD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı: 13750 FEC: 2/3 parametreleri ile yayınlanacak. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda TRT-EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT-EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilecek.

9. TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) olmayan cihazlarda SD kanal bulma nasıl yapılacak?

1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA TV Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalını görecektir. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı: 30.000 FEC: 3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV'ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TÜRKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA TV Ortaokul SD ve TRT-EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.

10- TKGS olmayan cihazlarda HD kanal bulma nasıl yapılacak?

Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı televizyonlarda 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı: 13750 FEC: 2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TÜRKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD ve TRT-EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.

11. SD uydu alıcım var, kanalları izleyebilecek miyim?

Evet, her 3 kanal da aynı zamanda SD yayın sağlayacaktır.

12. Farklı sınıflarda okuyan iki çocuğum var ama sadece bir tane televizyonum var. Çakışan yayınlar olduğunda ne yapacağım?

Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edecektir. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecektir. Bu akışlar doğrultusunda hangi çocuğunuzun, hangi saatlerde televizyonu takip edebileceğini planlayabilirsiniz.

Ayrıca "eba.gov.tr" üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

13- TV yayınlarında çocuğumun henüz hiç öğrenmediği bir konunun anlatımı olursa ya da çocuğumun kendi okulunda anlatılan konu ile arada kopukluk oluşursa ne yapabilirim?

Konu eksiği olan öğrenciler "eba.gov.tr" üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilir.

Öğretmenleriniz tarafından EBA üzerinden gönderilebilecek çalışmalar (etkinlik, soru, diğer içerikler vb.) ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanabilecek.

Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflarda telafi eğitimi de yapılacak.

14- TV yayınını izleyen çocuğumun öğretmenine soru sorma ihtiyacı olursa ne yapabilirim?

Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile "eba.gov.tr" üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilmektedir.

Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacak.

15- TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk (TÜRKSAT aboneleri) eğitim yayınlarını nasıl takip edebilir?

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk TÜRKSAT Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.

16- Eutelsat uydusu üzerinden de abonelik ve platform hizmeti veren Digiturk Eutelsat uydu platformu üzerinden eğitim yayınları nasıl takip edilebilir?

Eutelsat uydusu üzerinden de abonelik ve platform hizmeti veren Digiturk Eutelsat uydu platformu, yayınları Türksat uydusu üzerinden alıp Eutelsat'ta bu yayınlara kendi platformu içinde kapasite ayıracak ve yayınları Eutelsat uydusu üzerinden abone olanlara da iletebilecektir.

17- D-Smart, Digiturk, Tivibu, Kablonet ve TV+ gibi platformlardan izlemek için kanal ekleme işlemi yapmama gerek var mı?

Kanalları izlemek için herhangi bir kanal arama/ekleme işlemi yapmaya gerek bulunmamakla birlikte alıcı tipine göre kapatma/açma işlemine ihtiyaç duyulabilir.

18- Uydu alıcımda bu frekans var ama yayınları izleyemiyorum ne yapmalıyım?

Uydu alıcınızda manuel kanal ekleme bölümünde yukarıda belirtilen frekansları girerek tekrar aratmanız gerekmektedir.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı Haberler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı Haberler
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Sinan Akçıl Şeyma Subaşı
Spor Falcao Okan Buruk Tamer Tuna Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Futbolcu
Şu an buradasınız: MEB, uzaktan eğitimle ilgili merak edilenleri cevaplandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 16:05:05. #1.15#
title