MEB uzaktan eğitime ilişkin detayları açıkladı
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MEB uzaktan eğitime ilişkin detayları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Uzaktan Eğitim konusunda öğrencilerin ve velilerin mağduriyet yaşamaması adına ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

19.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:30
MEB uzaktan eğitime ilişkin detayları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Uzaktan Eğitim konusunda öğrencilerin ve velilerin mağduriyet yaşamaması adına ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından teddbir amaçlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gerekli tüm çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye'de 16 Mart itibariyle 1 haftalığına eğitime ara verilmesi üzerine uzaktan eğitimin 23 Mart Pazartesi saat 09.00'da başlayacağını da açıklayan Bakan Selçuk, 'EBA TV' adıyla toplam 6 kanaldan yayın yapılacağını açıkladı.

HAFTALIK YAYIN AKIŞI: EBA.GOV.TR'DE

'TRT - EBA TV İlkokul', 'TRT - EBA TV Ortaokul' ve 'TRT - EBA TV Lise' olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitim için kullanılacak. İlgili öğrenci, öğretmen ve velilerin yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşabilecek. Bu yolla öğrencilerin gün boyu televizyon karşısında olması da gerekmeyecek. Öğrenciler, kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edecek. Verilen eğitimler ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranlarında görüntülenebilecek.

DERSLERİ KAÇIRDIM DİYE ÜZÜLMEK YOK

Derslerin yayınlandığı saat dilimini kaçıran öğrenciler ya da aynı evde iki farklı sınıfta bulunan öğrenciler için, aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilen dersleri takip edebilecek. Ayrıca tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler istedikleri zaman eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen, alanında uzman öğretmenler tarafından ders anlatım videoları ve konular öğrencilerle buluşturulacak.

KANAL AYARINA DİKKAT

Birçok velinin merak ettiği uydu parametreleri de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre TURKSAT Kanal Güncelle Sistemine (TKGS) sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda TRT EBA TV İlkokul 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT - EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilecek. Yine TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda TRT - EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT - EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilecek.

TKGS sistemi olmayan cihazlarda standart çözünürlüklü kanal bulma işlemi; 1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanallarını görecek. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı: 30.000 FEC: 3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV'ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD ve TRT - EBA TV Lise SD yayınları bulabilecek.

Sıkça sorulan bir diğer soru ise; TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren firmaların eğitim yayınlarını nasıl takip edeceğine dair. TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecektir.

SORU SORMAK İÇİN EBA KULLANILACAK

Televizyon yayınını izleyen öğrencinin, öğretmenine soru sorma ihtiyacı duyması durumundaysa; kendi ders öğretmenleri ile eba.gov.tr üzerinden gruplarında yazışarak, bilgi paylaşabilecek. Zorunlu tatil dönemi bittiğinde de tüm sınıflarda telafi eğitimi yapılacak.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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