MEB, Uzaktan Eğitim Hakkında Açıklama Yaptı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Uzaktan Eğitim 19 Haziran'a Kadar Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır"cümlelerine yer vermişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız."

Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı.

23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2020

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