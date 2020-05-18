MEB, Uzaktan Eğitim Hakkında Açıklama Yaptı
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MEB, Uzaktan Eğitim Hakkında Açıklama Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

MEB, Uzaktan Eğitim Hakkında Açıklama Yaptı
18.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:47

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Uzaktan Eğitim 19 Haziran'a Kadar Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır"cümlelerine yer vermişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız."

Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı.

23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2020

Sizler yapılan açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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