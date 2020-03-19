MEB, uzaktan eğitim ders programını yayımladı Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs dolayısıyla eğitime verilen arada yapılacak uzaktan eğitimle ilgili haftalık ders programını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs dolayısıyla eğitime verilen arada yapılacak uzaktan eğitimle ilgili haftalık ders programını paylaştı. Kaynak: Dunya.com