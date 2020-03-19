MEB, uzaktan eğitim ders programını açıkladı MEB, uzaktan eğitim ders programını açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) dolayısıyla eğitime verilen arada yapılacak uzaktan eğitimle ilgili haftalık ders programını paylaştı.

MEB, uzaktan eğitim ders programını açıkladı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) dolayısıyla eğitime verilen arada yapılacak uzaktan eğitimle ilgili haftalık ders programını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitime verilen arada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim ile ilgili ders programını açıkladı. Derslerin 20 dakika süreceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk dersi de kendisi verecek. 'EBA TV' kanalı adı altında yapılacak uzaktan eğitim programı kapsamında dersler sabah 09.00'da başlayacak. Dersleri kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için 'EBA TV' de belirli saatlerde tekrarlar yapılacak.

Kaynak: İHA