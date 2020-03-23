MEB Uzaktan Eğitim Ders Programı Yayınlandı Koronavirüs salgını nedeniyle bugün itibarıyla uzaktan eğitim başladı. İlkokul, ortaokul ve lise sınıflar için uygulanan uzaktan eğitim EBA ve TRT EBA TV kanalları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bugün itibarıyla uzaktan eğitim başladı. İlkokul, ortaokul ve lise sınıflar için uygulanan uzaktan eğitim EBA ve TRT EBA TV kanalları üzerinden gerçekleştiriliyor. MEB, canlı olarak yayınlanacak derslerin programı da duyurdu. Peki, okullar ne zaman açılacak, ne zaman tatil olacak? İşte MEB'in çalışma takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz hafta yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullar için 1 hafta, yükseköğrenim okulları da 3 hafta tatil kararı vermişti. 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim başladı. Yayımlanan yeni takvime göre okulların 30 Mart tarihinde açılması planlanıyor ancak vaka sayısının hızla artması tatil süresini uzatabilir. MEB'in bu yönde yaptığı açıklama: "Okulların açılmasyıla ilgili eğitimsel bir eksiğimiz yok. Yarın denilse yarın başlarız ancak bu tamamen sağlıkla ilgili bir durum. Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz, bu hafta tekrar görüşeceğiz ve gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Okullar açılmasa da ona dair planımız var. Elimizde bitmiş bir paket var. Her türlü ihtimali düşünüyoruz."

Uzaktan Eğitim Nasıl Olacak?

Uzaktan eğitim dersleri 23 Mart Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başladı. Dersler okulda olduğu gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmaların yapıldığı da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından belirtildi.

Uzaktan Eğitim Ders Programı (İlkokul, Ortaokul ve Lise)

MEB tarafından açıklanan EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı:

EBA İlkokul Ders Programı

EBA Ortaokul Ders Programı

EBA Lise Ders Programı

Okullar Ne Zaman Açılacak, Tatil Ne Zaman?

Peki, okullar ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman tatil olacak? MEB'in çalışma takvimi şöyle:

Yarıyıl tatili 20 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu.

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başladı.

16 - 22 Mart 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verildi.

23 Mart 2020 tarihi itibarıyla uzaktan eğitime geçilecek. 30 Mart Pazartesi günü okulların açılması planlanıyor.

30 Mart'ta başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.