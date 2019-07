MEB Türkiye'nin "eğitim haritasını" çıkardı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm okul ve tesislere ilişkin verilerin yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi'ne (MEBCBS) ilişkin, "Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan veriye dayalı yönetim anlayışı kapsamında, Bakanlığa bağlı okul ve tesislere ilişkin verilerin yer aldığı MEBCBS'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Toplantı Salonu'nda düzenlenen MEBCBS tanıtım toplantısında konuşan Selçuk, verinin politikaların belirlenmesinde stratejik değeri olduğunu belirterek, aldıkları kararların veriye dayalı geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Eğitime ayrılan bütçenin her lirasını daha iyi değerlendirilebilmenin yollarını aradıklarını ifade eden Selçuk, bunun çözümünün de veriye dayalı karar almaktan geçtiğini vurguladı.

Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nun veriye dayalı politikaları merkeze alan bakış açısıyla hazırlandığını hatırlatarak, "Bakanlık olarak bu kadar hızlı değişimin olduğu bir dönemde, bizim çok sayıda okulumuzun, yüz binlerce öğretmenimizin, milyonlarca öğrencimizin bulunduğu sistemde çok daha hızlı hareket edebilmek için belki de bütün bakanlıklardan daha fazla bilişimden yararlanmaya, veriye dayalı politikalar üretmeye ihtiyacımız var. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığında alınan her bir kararın olumlu ya da olumsuz etkisi çok daha büyük ölçekte yaşanıyor." diye konuştu.

Eğitime doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayabilecek her türlü bilimsel veri ve teknolojik yeniliği MEB bünyesine taşımaya gayret ettiklerini söyleyen Selçuk, şu ana kadar yapılan ve yapılacak olan okullarla ilgili verilecek her türlü karar için "neye göre karar veriliyor?" sorusunu ortaya koyan ve bunun cevabını taşıyan bir sistem paylaştıklarını ifade etti.

Selçuk, MEBCBS'nin sadece inşaat ve emlak ile ilgili bir mesele olmadığını belirterek, "Bu sistem tüm okullarımızın optimizasyon çalışmalarını yüksek çıtalara taşıyacak bir husus. Milli Eğitim Bakanlığının, Coğrafi Bilgi Sistemi ile yapmaya çalıştığı şey, öğretim daireleri dediğimiz genel müdürlüklerimiz, il ve ilçelerimiz ile okul seviyesinde alacağımız kararların kanıta dayalı olarak alınmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, sisteme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu sistemin inşasında büyük emek var. Taşınmaz envanteri oluşturmak için öncelik olarak tüm okul ve kamu binalarımız kayıt altına alınıyor. Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz."

MEBCBS'deki verilerin güncel tutulması için merkez başta olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarına büyük görev düştüğünü vurgulayan Selçuk, kurumların açılması, kapatılması, yer ve isim değişiklikleri gibi süreçlerin mekansal veri üzerinden güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sistemi geliştirme çalışmalarının süreceğini söyleyen Selçuk, "Devam edecek çalışmaların uluslararası düzeyde bize belli standartları getireceği açıktır. Coğrafi Bilgi Sistemi alanında atılan her adımın merkezden en uzak noktaya kadar her aşamaya etki ettiği bilinciyle, bu alanda dünyaya örnek bir sistem inşa etmeyi kafamıza koyduk." dedi.

Selçuk, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Bakanlık ve kurumlara teşekkür ederek, "Bu sistemler aslında bizim mevcut yönetimi, durumu idare etmekten yönetime daha büyük bir liderlikle yönetsel süreçleri götürebilmemize imkan sağlıyor. Sistem akıllandıkça, çalışanlar da akıllı davranmak şansına sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

"Çok sayıda faktörü aynı anda değerlendirmek gerekiyor"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de okulları planlamak, üretmek, izlemek ve denetlemek, gelecek nesillere modern, çevreci, özgün mimaride yapılar geliştirmenin temel görevleri olduğunu belirterek, "Bu temel görevlerin yerine getirilmesi için şehir planlarında eğitim için ayrılan yerlerin eğitime uygunlukları, mülkiyet yapıları, afet gibi çeşitli risk unsurları karşısında durumları, şehrin yerleşim dinamikleri gibi çok sayıda faktörü aynı anda değerlendirmek gerekmektedir." dedi.

Denemeç, bu gereklilikleri yerine getirmek için okulların ve hizmet verdikleri tesislerin her an nerede ve ne durumda olduklarını bilmeye ihtiyaç duyduklarına işaret ederek, ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin bir arada ve mekana dayalı olması gerektiği gerçeği çerçevesinde MEBCBS'nin hazırlandığını söyledi.

"Tek tıkla tüm envanterimize erişebilir durumdayız"

MEBCBS'de yer alan veriler hakkında bilgi veren Denemeç, şunları paylaştı:

"Eğitim-öğretim faaliyetinin sürdüğü tüm okulların, Bakanlığımızın kullandığı tüm hizmet tesislerinin, tüm öğretmenevlerinin, rehberlik ve araştırma merkezlerinin, BİLSEM'lerin, il ve ilçe müdürlüklerinin konum, yüzölçümü, kapasite, yapısal bilgileri; imar planı olan yerlerde, tüm eğitim alanları ile Bakanlığımıza tahsisli tüm alanların mülkiyet durumları, coğrafi özellikleri, konumsal bilgileri; imar planı olmayan yerlerde ise Bakanlığımıza tahsisli alanların tamamına yakını MEBCBS'de kayıtlıdır. Artık, günlerce süren yazışma, durum tespit ve detay bilgilere yönelik araştırma işlemlerine ihtiyaç duymadan tek tıkla tüm envanterimize erişebilir durumdayız. Bu sayede sınırlı sayıda insan kaynağı ile sınırsız bir saha hakimiyetine kavuşuyoruz."

Denemeç, 3 yıllık emeğin sonunda ülkeye ve eğitim sistemine hizmet edecek örnek bir sistemi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "MEBCBS sistemi ile 42 bin 623 eğitim alanı, 162 bin 190 eğitim parseli, 43 bin 145 kampüs, Bakanlığımız envanterine kayıtlı ve 22 farklı kategoride gruplanmış 132 bin 435 bina kamunun hizmetindedir." dedi.

MEBCBS ile diğer kurumlar tarafından da yapılan kent bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemi gibi çalışmalara altlık sağlandığını kaydeden Denemeç, kamu harcamalarında olası mükerrerliklerin önüne geçildiğini ve kaynak tasarrufuna katkı sağlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Fatma Varank da içinde bulunulan dönemde verinin toplanması ve kullanımının önemini vurguladı.

Varank, MEBCBS çalışmalarının tamamlanması, daha etkin ve kaliteli hizmetlerin sunulması, veri paylaşımının yaygınlaştırılması ve iş birliğinin artırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, sistemin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

