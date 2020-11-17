MEB: Tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri yıl sonuna kadar uzaktan eğitimle yapılacak
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MEB: Tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri yıl sonuna kadar uzaktan eğitimle yapılacak

17.11.2020 21:04 | Son Güncelleme: 17.11.2020 21:08
MEB: Tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri yıl sonuna kadar uzaktan eğitimle yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır" denildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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