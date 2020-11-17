MEB: Tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri yıl sonuna kadar uzaktan eğitimle yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını açıkladı.