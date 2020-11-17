MEB: "Tüm eğitim öğretim faaliyetleri 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.