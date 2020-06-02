MEB'ten resmi okul öncesi kurumlarla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'de yaşanan normal hayata geçiş döneminde resmi okul öncesi kurumların yeterli talep olması halinde 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet verebileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'de yaşanan normal hayata geçiş döneminde resmi okul öncesi kurumların yeterli talep olması halinde 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet verebileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, salgın sürecinin kısmen sona erip, normal hayata geçiş döneminin başlamasıyla birlikte yeni bir karar açıklandı. Salgın sürecinde normalleşmeye geçiş ile birlikte kreş, gündüz bakımevi ve özel okul öncesi kurumların ardından resmi okul öncesi kurumlarına da yeterli talep olması halinde hizmete 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edebileceği duyuruldu.

(İHA)

Kaynak: İHA